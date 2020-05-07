Sinop'ta 2 köyde karantina sona erdi - Son Dakika

Açıklamada, uygulama süresince sağlık ekiplerince kontrollerin yapıldığı Binerli ve Pehlivanlar köylerinde yine hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararla karantina uygulamalarının kaldırıldığı aktarıldı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı köylerde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

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