Son Dakika Haberleri: Sinop'ta '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'

Sinop'ta '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'

2 saat önce

Sinop'ta, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Sinop'ta '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü', System.String[]
Sinop'ta, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Hamsi Yolu'ndan başlayıp Tershane mevkisinde devam etti ve Atatürk Anıtı'nda sona erdi. Sivil toplum örgütlerinin eşlik ettiği yürüyüşte ellerinde otizmle yazılı pankartlar ve dövizler bulunan otizmli çocuklar ve aileleri farkındalık oluşturdular.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş yaptığı açıklamada, "2 Nisan Dünya Otizmin Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yapmış olduğumuz otizm farkındalık yürüyüşümüze sivil toplum kuruluşlarımız özelliklede sakatlar derneğimiz, usta öğreticiler derneğimiz ve üniversitemiz katılım sağladı. Bunun yanında tüm kamu kurumlarımızın idarecileri katıldı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Otizm zihinsel bir engellik değildir. Ondan dolayı da bu çocuklarımıza münhasır eğitim yapabilmek, iletişim kurabilmek için bu farkındalık yürüyüşünü düzenledik. Bu çerçevede bütün otizmli çocuklarımıza sağlık mutluluk dolu günler diliyorum. Ailelerine huzurlu mutlu sağlıklı günler diliyorum" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:44 Kaynak: İHA

Sinop, Güncel
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