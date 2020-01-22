Sinop'ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 200 bin lira değerinde enerji nakil kablosunu çalan zanlılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesine bağlı Akören- Kurtköy arasında jandarma devriyesinin gördüğü ayak izleri ile telefon direğine dayanmış merdivenden şüphelenmesi üzere yaptıkları kontrolde, şüpheli şahısların haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı tespit edilerek, şahıslar suçüstü yakalandı.



Olay yerinde hırsızlıkta kullanıldığı tespit edilen 1 adet traktör, 1 adet minibüs, 1 adet otomobil ile piyasa değeri 200 bin lira olan haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirildi.



Şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet kalibre ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait şarjör, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 15 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.



Yakalanan şahısların adli işlemleri sürüyor. - SİNOP