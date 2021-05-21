Sinop'ta 23 gündür kayıp olan kadın bulundu - Son Dakika

Sinop'ta 23 gündür kayıp olan kadın bulundu

21.05.2021 15:05
Sinop'ta 23 gündür kayıp olan kadın bulundu, System.String[]

Sinop'ta 23 gün önce bakkala gitmek için evinden çıkan ve daha sonra ortadan kaybolan Hanife Göçgün(36) bulundu.

Sinop'ta 23 gün önce bakkala gitmek için evinden çıkan ve daha sonra ortadan kaybolan Hanife Göçgün(36) bulundu. Genç kadın polisi arayarak iyi olduğunu ve evine geri dönmek istemediğini söyledi.

Sinop Barış Manço Aşıklar Parkı üzerinde kuş yemi satışı yapan Hanife Göçgün, Bahattin Şentürk ile birlikte yaşadığı Kaleyazısı Mahallesi'ndeki evinden 29 Nisan Perşembe günü bakkala gitmek için çıktıktan sonra bir daha evine geri dönmeyerek kayıplara karışmıştı. Durumu polis ekiplerine bildiren Bahattin Şentürk, 23 gün boyunca genç kadından gelecek güzel haberi bekledi. Günlerce Hanife Göçgün'den haber alamayan Bahattin Şentürk, genç kadının hayatından endişe ettiğini söyleyerek yetkililerden genç kadının bulunması konusunda yardım istemişti. İHA muhabiri tarafından gündeme taşınan haberin ardından, 36 yaşındaki genç kadın bulundu. Hanife Göçgün, polis ekiplerini arayarak iyi olduğunu ve evine dönmek istemediğini söyledi.

Genç kadının bulunduğu haberini alan Bahattin Şentürk ise, "Hanife bulundu. Mutluyum, iyi olduğunu öğrendim. Başına bir şey geldi diye çok korkmuştum. Allah herkesten razı olsun" dedi. - SİNOP

Sinop'ta 23 gündür kayıp olan kadın bulundu
Sinop'ta 23 gündür kayıp olan kadın bulundu

Barış Manço, Polis, Nisan, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 23 gündür kayıp olan kadın bulundu - Son Dakika


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