Sinop'ta 28 yaşındaki engelli genç kız yürüyebilmek için yardım bekliyor - Son Dakika

Sinop'ta 16 yıl önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrası belden aşağısı felç kalan genç kız tekrar yürüyebilmek için yardım bekliyor.

Sinop merkeze bağlı Taşmanlı köyü Şekerli Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Hanife Şekerli, çocukken geçirdiği beyin ameliyatı sonrası 16 yıldır felçli olarak yaşamını sürdürüyor. 12 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı sonrası yürüme yeteneğini kaybeden genç kız, o günden bu yana ailesinin ve çeşitli yürüme aletlerinin yardımı ile hayata tutunmaya çalışıyor. Tek isteğinin yürümek olduğunu söyleyen Hanife Şekerli, maddi imkansızlıklar yüzünden tedavi olamadığını belirterek, yetkililerden ve yardımsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

"Doktor o zaman 'ameliyat etmezsem iki ay ya yaşarsın ya yaşamazsın' dedi"

Kendisine iyi bir tedavi uygulandığında tekrar yürüyebileceğini söyleyen Hanife Şekerli, "Ben sekizinci sınıfa giderken sağ ayağımda bir topallama başladı. O topallamayı biz ilk başlarda pek umursamadık ve zamanla bu topallama artmaya başladı. Bir gün okulda ben kaza geçirdim, okul müdürüm beni araçla hastaneye kaldırdı. Sinop Devlet Hastanesi nöroloji doktoruna gittiğimizde filimler ve emar (MR) çekildi ve beynimde tümör olduğu ortaya çıktı. Buradaki doktorum zaten ameliyatı yapmadı Samsun'a sevk etti. Samsun'da 2004 yılında ameliyat oldum. Ameliyattan sonra zaten tamamen yürüyemedim. Ameliyatımda çok geç kalınmış. Hastaneye gittiğimde zaten tümör bütün vücudumu sarmıştı. Sağ tarafıma giden sinir sistemini iptal etmişti. Doktor o zaman 'ameliyat etmezsem iki ay ya yaşarsın ya yaşamazsın' dedi. 'Ameliyat edersem de yürüyemezsin' dedi. Biz ameliyat yaptırmaya karar verdik ve ameliyat oldum. Ameliyattan sonra yürüyemedim. O zaman doktorum 'ilerde tıp gelişir, yürüme ihtimalin olabilir' demişti. Sonra ben 2012 yılında özel bir kurumda fizik tedavine başladım. 2018'e kadar tedavi gördüm. Tedavime haftada bir gidiyordum ama sürekli yapılmıyordu. Sürekli üzerine düşüldüğü zaman tedavim sonuç vermeye başlamıştı. 2013 ile 2014 yılları arası tedavimin üstüne biraz fazla düşüldü. Hem özel kurumda hem evde hareketlerimi yapınca destekle de olsa basmaya başlamıştım. Ondan sonra raporum kesildi, hastaneye devroldum. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde ara ara seans gördüm. Sonra araya ağabeyimin ölümü girdi, pandemi girdi, hastanedeki tedavilerim de yarım kaldı" dedi.

"Yürüyebilmem için 50 bin TL'ye ihtiyacımız var"

Kök hücre tedavisi ile yürüme şansının yüksek olduğunu söyleyen Şekerli, bu tedaviyi karşılayacak maddi imkanların olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. "16 senedir yatağa bağlıyım, kök hücre tedavisi bana da umut olsun istiyorum" diyen Şekerli şunları söyledi: "Fizik tedavi gördüğüm özel kurumdaki doktorum ile bu süre zarfında irtibatımı kopartmadım. Doktorum şu anda Eskişehir Üniversitesi'nde araştırma hastanesinde. O doktorum beni kök hücre tedavisine yöneltti. 'Yüzde seksen yürüme şansım olduğu' söylendi. O dönemde 2013-2014 döneminde bunun ücreti çok yüksekti benim karşılayabileceğim ücret değildi. Ücreti karşılayamadığımız için kaldı. Şu an benim için kök hücre tedavisi yüzde seksen daha avantajlı yürüme şansım var. Kök hücre tedavisinin araştırmasını da yaptım, çoğu kişiye umut olmuş. Ben de bu umuda dahil olmak istiyorum, yürümek istiyorum. 16 senedir bu haldeyim. Birçok tedavi gördüm, bir sonuç alamadım. Maddi durumumdan dolayı çok uzak hastanelere de gidemedim. Ben kendi araştırmalarımla kök hücre tedavisini buldum. Çoğu kişiye umut olmuş, bana da umut olsun istiyorum. 2013 ile 2014 yılları arasında bu kök hücre tedavisinin ücretini bana bir seans için 25 bin TL olduğunu öğrenmiştim, ikinci seansa da gerek olacağı söylendi. Yani yürüyebilmem için 50 bin TL ihtiyacımız var. Bunu karşılayacak durumum yok. Bir tek yürüyemiyorum, annemin babamın yardımıyla oturup kalkabiliyorum. 16 senedir yatağa bağlıyım. Az da olsa yürümek koşmak ihtiyaçlarımı kendim kimseye bağlı kalmadan görmek istiyorum."

Baba Rahmi Şekerli ise "Kızımı maddi imkansızlıklar yüzünden tedavi ettiremedik. Yetkililerden kızımın tedavisi konusunda yardım istiyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP