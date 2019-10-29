Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlandı
Son Dakika Güncel Sinop'ta 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlandı

Sinop'ta 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlandı

20 dakika önce

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandıSinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın makamında tebrikleri kabulü ile başladı. Törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskele Meydanı'nda süren resmi törende, öğrencileri şiir okudu, yöresel halk oyunu gösterileri sundu. Gösteriler, tören alanını dolduranlarca ilgiyle izlendi. Törende konuşan Vali Şakalar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Tören, öğrencilerin ardından resmi ve sivil araçların geçişiyle sona erdi.

Sinop'ta 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:22 Kaynak: DHA
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