Sinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar Bal ve Şahinkaya ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop 'ta 3 otomobilin karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Çocuklarını başlarına bir şey gelmesin diye okula bıraktı! Kendisi kazada can verdi!