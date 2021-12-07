Sinop'ta 3 otomobilin karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Recep Bal idaresindeki 34 U 5437 plakalı otomobil, Sinop- Ayancık kara yolunun 19'uncu kilometresinde karşı yönden gelen Cemil Örnek'in kullandığı 06 VVR 67 plakalı otomobil ile Şeref Şahinkaya yönetimindeki 55 YC 181 otomobille çarpıştı.
Sürücülerden Örnek olay yerinde, araçlardan birinde bulunan Cevat Çetinkaya ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yaralılar Bal ve Şahinkaya ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika