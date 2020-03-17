Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

7 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sinop'ta 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaören köyü mevkindeki akaryakıt istasyonundan çıkış yaparak kavşağa giren M.Ç'nin kullandığı 57 DB 809 plakalı minibüsle A.Ç'nin kullandığı 57 DV 732 plakalı otomobil ve T.K'nın kullandığı 37 PE 366 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 37 PE 366 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki Tuğba K. (27), Tuğba K. (31), Selami S. ve Tanju K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik ekipleri kaza noktasında bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Karacaören, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:02 Kaynak: AA
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