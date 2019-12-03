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Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

7 saat önce

Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sergi ve program düzenlendi.

Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, System.String[]

Sinop'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sergi ve program düzenlendi.


Program öncesi Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılan el işi sergisi gezildi. Saygı duruşunun ardından sahneye çıkan Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi üyeleri, işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti. Açılışın ardından Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Melih Keleş bir konuşma yaptı. Keleş, "Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Temel hedefimiz, engelli vatandaşlarımızın her türlü imkan ve hizmete en az herkes kadar ve ihtiyacı oranında ulaşabildiği bir Türkiye'dir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz bir gün olsun" dedi


Düzenlenen program devamında, Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi korosu tarafından hazırlanan müzik gösterisiyle devam etti.


Sinop Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve kamu kurum müdürleri katıldı. - SİNOP

Türkiye Sakatlar Derneği, Dünya Engelliler Günü, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:38 Kaynak: İHA
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