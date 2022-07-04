İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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