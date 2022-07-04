Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Sinop'ta yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde bulunan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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