Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

04.07.2022 15:08
Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

Sinop'ta yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Sinop'ta yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde bulunan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı Son dakika haberleri! Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı Sinop'taki Tatlıca Şelalesi'ne Gitmek İsteyenler 8 Km Yürümek Zorunda Kalıyor: 'Devlet Bir An Önce Bu Yolu Açsın' Sinop'taki Tatlıca Şelalesi'ne Gitmek İsteyenler 8 Km Yürümek Zorunda Kalıyor: 'Devlet Bir An Önce Bu Yolu Açsın'
Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 19:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement