Ayrıca Sinop'ta bulunan işyeri tabelalarına yönelik yapılan denetimlerde ise 1 işyeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edilerek, işyeri sahibine tabelanın standarda uygun hale getirilmesi yönünde uyarılar yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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