Sinop'ta, 3 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop 'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köyleri, karantinaya alındı. Köylere, kaymakamlığın ikinci bir açıklamasına kadar girişi çıkış yasağı getirildi. Bu kararla birlikte Sinop'ta toplamda 11 köy karantinaya alınmış oldu.

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