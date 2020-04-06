Sinop'ta, 3 köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'ta, 3 köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
SİNOP'ta koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.
SİNOP'ta koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy daha karantinaya alındı.
Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köyleri, karantinaya alındı. Köylere, kaymakamlığın ikinci bir açıklamasına kadar girişi çıkış yasağı getirildi. Bu kararla birlikte Sinop'ta toplamda 11 köy karantinaya alınmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:31 Kaynak: DHA
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