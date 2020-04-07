Sinop'ta 3 köyde karantina başlatıldı - Son Dakika

Sinop'un Durağan ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentte daha önce üç farklı ilçede 7 köyde karantina başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Durağan ilçesinde Olukbaşı, Yeniköy ve Güngören köylerinde karantina başlatıldığı vurgulanarak söz konusu köylere giriş ve çıkışların ikinci karara kadar kapatıldığı duyuruldu.