Sinop'ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Sinop'ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor

17.03.2022 14:21

Sinop'ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor Sinop merkez ilçeye bağlı Uzungürgen, Bektaşağa ve Çobanlar köyünü birbirine bağlayan köprüye yaklaşık 15 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor

SİNOP - Sinop merkez ilçeye bağlı Uzungürgen, Bektaşağa ve Çobanlar köyünü birbirine bağlayan köprüye yaklaşık 15 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta son zamanlarda aşırı yağan kar ve yağmurlardan dolayı Sinop içme suyunun da sağlandığı Erfelek Barajı'nın doluluk oranının artması sebebiyle barajdan taşan sular Erfelek Karasu Ovası'nı tehdit etmeye devam ediyor. Sinop İl Özel İdaresi tarafından zaman zaman onarılan Karasu Çayı'nın suların debisinin yükselmesiyle 3 köyü birbirine bağlayan köprü araç ve yaya trafiğine kapalı durumda. Öte yandan aynı yolda bulunan 22 dönüm arazi üzerine kurulan yılda yaklaşık 60 ton hasat veren kivi üretim merkezine de ulaşım sağlanamıyor.

Uzungürgen Köyü Muhtarı Ferhat Demirol, köprüye İl Özel İdaresi ekiplerinin malzeme doldurduğunu fakat gelen suyun malzemeyi alıp getirdiğini köprünün ise tekrar yıkıldığını söyledi. Demirol, "Orası, Uzungürgen ile Bektaşağa köylerini bağlayan ortak bir nokta. Burası Bektaşağa Muhtarlığı'nın bireysel talep ve temelleri doğrultusunda yapılan bir köprü. Resmi bir köprü değil burası. O bölgedeki halkın refah ve huzurunu, ulaşımını rahatlatmak için yapılan bir köprü. Ayancık'ta yaşanan selden sonra oluşan bir patlama nedeniyle bu hale geldi orası. İl Özel İdaresi destek verdi oraya menfez yaptılar. Son yağan karların erimesi yüzünden köprü yıkıldı. Muhtarlık Özel İdare'den bir destek istedi malzeme döktürdü. Ama dökülen malzeme gelen suyu karşılamıyor. Yapıyorlar malzemeyi döküyorlar ama tekrar yıkılıyor. Oradaki çalışma planın içerisine alındı şuan ama ne zaman yapılır bilemiyorum. Şuan tekrar malzeme atsalar tekrar yıkılacak çünkü" dedi.

Sinop'ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor
Sinop'ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor
Sinop'ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor

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Tragger, Erfelek, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'ta 3 köyü bağlayan köprü yoluna ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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