Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 30 Ağustos provaları
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Sinop'ta 30 Ağustos provaları

1 saat önce

Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle prova yapıldı.

Sinop'ta 30 Ağustos provaları, System.String[]

Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle prova yapıldı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provaları İskele Meydanı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunması ile devam etti. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı folklor ekiplerinin gösterisinin ardından askeri birlikler geçit töreni yaptı.


Tören provalarını izleyen vatandaşlar askerlerin yürüyüşünü cep telefonlarına kaydederek alkışladı. - SİNOP

Zafer Haftası, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:08 Kaynak: İHA
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