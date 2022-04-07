Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı

07.04.2022 20:02
Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü operasyonla yakalandı.

Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen fiziki takip sonucunda Ayancık ilçesinde aranan bir şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlının, 34 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Suç Araştırma Timi, Jandarma, JASAT, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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