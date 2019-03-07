Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 35 Bekçi Alımı Yapılacak

Sinop'ta 35 Bekçi Alımı Yapılacak

40 dakika önce

Sinop'ta 35 bekçi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

Sinop'ta 35 Bekçi Alımı Yapılacak, System.String[]
Sinop'ta 35 bekçi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ülke genelinde 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağının kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.

Sinop'ta da 35 bekçi alımı yapılacağı ifade edilen açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığına ait internet sitesi üzerinden gerekli başvuruların yapılabileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi, Sinop, Güncel
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