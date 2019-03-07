Sinop'ta 35 Bekçi Alımı Yapılacak
40 dakika önce
Sinop'ta 35 bekçi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.
Sinop
'ta 35 bekçi alımı gerçekleştirileceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı
tarafından ülke genelinde 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağının kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.
Sinop'ta da 35 bekçi alımı yapılacağı ifade edilen açıklamada, Polis Akademisi
Başkanlığına ait internet sitesi üzerinden gerekli başvuruların yapılabileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35 Kaynak: AA
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