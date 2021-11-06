Sinop'ta 36 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Durmuş'un bekar olduğu, birlikte yaşadığı annesinin ise bir süredir başka bir yerde kaldığı öğrenildi.

Zincirlikuyu Mahallesi Adliye Sokak'taki apartmanın birinci katında ikamet eden Ümit Durmuş'tan iki gündür haber alamayan yakınları, polise haber verdi.

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