Sinop'ta 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı - Son Dakika

Sinop'ta 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinlik Mahallesi Yakamoz Sokak'ta bir apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Apartman sakinlerinden Özgür Ateş, gazetecilere, yangını kendilerinin fark ettiğini belirterek, "Biz son katta ikametgah ediyoruz. Dumanları görünce çatıya çıkmak istedik. Ancak alevleri görünce geri dönerek hemen itfaiyeyi aradık. Çok şükür bir yaralanma veya can kaybı olmadı." dedi.