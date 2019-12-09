Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
Son Dakika Güncel Sinop'ta 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Sinop'ta 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

Sinop'ta 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Nisanur ve Zekiye Elif Aslan'ın okula gelmemeleri ve velilerine ulaşılamaması üzerine öğretmenleri, ailenin Bağlar Mahallesi'ndeki evine gitti.


Kapıyı çalan ancak yanıt alamayan öğretmenler, durumu emniyet ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen ekiplerce girilen evde baba Hüseyin ile anne Havva Aslan ve iki çocukları baygın halde bulundu.


Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile, 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi, Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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