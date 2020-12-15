Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat - Son Dakika

Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat

15.12.2020 14:02
Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat, System.String[]

Sinop'ta yaklaşık 4 milyon liraya mal olan 7 dönümlük topraksız çilek serasında ilk hasat yapıldı.

Sinop'ta yaklaşık 4 milyon liraya mal olan 7 dönümlük topraksız çilek serasında ilk hasat yapıldı.

İstanbullu yatırımcı Yasin Güngör tarafından Mertoğlu köyünde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulan çilek serasında Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel madde ile üretilen topraksız çilekler ilk ürünlerini verdi. Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel madde ile yaklaşık 2 ay önce dikimine başlanan çileklerden yılda 4-5 kez ürün alınması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan çilek serası müdürü Yasemin Ünal çileklerin ilk ürünlerini vermeye başladığını söyleyerek ilk yıl için 120 ile 150 ton arasında çilek almayı hedeflediklerini söyledi. Ünal, "Çilek fidelerimizin 2 buçuk ay önce dikimi yapıldı. Çileklerin ilk ürünlerini toplamaya başladık. Fidanlarımız şuan gelişme aşamasında daha çok gelişmedi. Monterey türü olan bu çilek türü normalde çok gür olan bir bitki. Mart-nisan aylarında bu fidelerin çok kalabalık bir şekilde olduğunu, çok daha gür olduğunu göreceğiz. Bunlar için bir toparlanma sistemi falan yapacağız. Şu anda bu fideler iki kardeş şeklinde bunlar daha da gürleşecekler. Bizim çilek türümüz monterey çilek türü montrey özelliği de iri ve parlak oluşu. Bu iriliğinin anlamı hormon olduğu anlamına gelmiyor biz ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Gübrelerimiz organik" dedi.

Şu ana kadar 130 kilo civarında ürün aldıklarını söyleyen Ünal, "Yavaş yavaş ilk hasadımıza başladık çileklerimizi topluyoruz. Şu ana kadar 130 kilo civarında ürün aldık. Bu verimiz daha da artacak ve artmaya da devam ediyor. Bu mevsimde normal şartlarda zaten çilek olmuyor. Isıtma sistemimiz var, ısı perdesi sistemi ile beraber şu anda çileklere bahar havasını yaşatıyoruz. Normal dışarıdaki havanın da desteği ile beraber çilekler şu anda kendilerini nisan-mayıs aylarında hissettikleri için aralık ayında ürün veriyorlar. Güneş arttığında anında çileklerde kızarma oranımız çok daha yükseliyor. Şu an verim olması gerekene, hedeflediğimize yakın daha da iyi olması gerekiyor. Yavaş yavaş daha da iyisi de olacak" diye konuştu. - SİNOP

Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat
Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat
Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat
Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat
Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat
Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat

Yatırımcı, Hasat, Sinop, Çilek, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Klaas Jan Huntelaar sezon sonunda futbolu bırakacak Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Yakınları sinir krizi geçirdi Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı         
13:30
Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak         
13:21
Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var         
12:46
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronavirüs hastası kendisini tanımayınca maskesini indirdi         
12:17
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı Halk diken üstünde! Uşak'ta doğalgaz patlamaları devam ediyor: 2 yaralı         
11:01
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri         
10:18
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 14:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei