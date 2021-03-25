Sinop'ta 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü - Son Dakika

Sinop'ta 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
25.03.2021 12:01
Sinop'ta 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldüSİNOP'ta 5 katlı binanın 4'üncü kat penceresinden düşen İmihan Gökoğlu (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sinop'ta 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
SİNOP'ta 5 katlı binanın 4'üncü kat penceresinden düşen İmihan Gökoğlu (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay saat 11.00 sıralarında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İmihan Gökoğlu, 5 katlı apartmanın 4'üncü kat penceresinden bilinmeyen nedenle düştü. Gökoğlu'nun düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökoğlu, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Gökoğlu'nun ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
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