Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 4 villa alevlere teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Sinop'ta 4 villa alevlere teslim oldu

Sinop'ta 4 villa alevlere teslim oldu

1 saat önce

Sinop merkeze bağlı Bostancılı köyünde çıkan yangında 4 villa alevlere teslim oldu.

Sinop'ta 4 villa alevlere teslim oldu, System.String[]

Sinop merkeze bağlı Bostancılı köyünde çıkan yangında 4 villa alevlere teslim oldu.


Sinop'ta Bostancılı köyünde bulunan Melek Ünlütürk'ün kaldığı binada akşam 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın yandaki villalara da sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ve Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA müdahale etti. Olay yerine ise güvenlik amaçlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Ayrıca yangına müdahale eden bir itfaiye personeli dumandan etkilendi, olay yerinde bekleyen ambulans ekiplerince tedavi edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SİNOP

Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'te Kuran kursu binasında yangın
İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 23:06:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 4 villa alevlere teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]