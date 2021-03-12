Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sinop'ta 41 köy yolu ulaşıma kapandı

SİNOP - Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 41 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 15, Erfelek'te 7, Durağan'da 9, Gerze'de 4, Boyabat'ta 5, Merkez'de ise 1 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.