Sinop'ta 410 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta 410 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Sinop'ta 410 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, kentte yasa dışı yollarla makaron dolumu yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.



Ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 410 bin makaron bulundu.



Bandrolsüz olduğu tespit edilen makaronlara el konulurken, evde bulunan iki şüpheli de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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