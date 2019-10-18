Sinop'ta 432 dernek denetlenecek

Sinop İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nurdan Taşkan, il genelindeki 432 derneği denetleyeceklerini bildirdi.

Taşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 432 derneği denetleyeceklerini ifade ederek, derneklerin denetim öncesi eksiklerini gözden geçirmelerini istedi.

Kentte bu yıl dört derneğin daha açıldığını ifade eden Taşkan, "Dernek yönetimleri, denetim öncesinde Dernekler Kanunu ve yönetmeliklere göre belirtilen ceza ve ceza uygulamalarını dikkate alarak defter ve kayıt işlemlerini usulüne uygun olarak tutmaları ve eksiklerini tamamlamaları gerekiyor." dedi.



Taşkan, derneklerin genel kurul tarihlerine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Yapılan denetimlerde idari yaptırım cezalarının yanı sıra yasalara aykırı durumlardan dolayı adli cezalarda söz konusu oluyor. Ayrıca derneklerin defter tutma esaslarına riayet etmeleri de gerekiyor. En çok karşılaştığımız sorunların başında yetki belgesi konusu. Yönetim kurulu haricinde hiçbir üye şahsi olarak dernek adına gelir toplayamaz. Ancak, yönetim kurulu kararıyla düzenlenen yetki belgesi ile dernek üyeleri gelir toplayabilir. Dernekler, bu hususlara dikkat etmeleri gerekiyor."