Sinop'ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı - Son Dakika

Sinop'ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı

6 saat önce

Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi.

Sinop'ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı, System.String[]

Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 298 bin 800 hacı adayının heyecanla beklediği 2020 hac kuraları çekildi. Sinop İl Müftülüğünden açıklanan verilere göre Sinop'tan 5 bin 35 kişi hacca gitmek için başvurusu yaptı.


Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, yaptığı açıklamada, "Sinop'ta 5 bin 35 kişi hacca gidebilmek için sıra bekliyor. Ortalama her yıl ilimizden 170 ile 180 arasında hacı adayımızı kutsal topraklara gönderiyoruz. İnşallah bu yıl da 180 hacı adayımızı kutsal topraklara uğurlayacağız" dedi.


Açıklamalarının devamında Çelik, "2019 yılında ilimizden 172 vatandaşımız hacca gitmiştir. Bu yıl ise Sinop'tan 180 kişinin kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirmesi bekleniyor. Hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden tahsil edilecektir. 2 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları 20 bin 700 riyal, 3 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları 18 bin 400 riyal ve 4 kişilik odada konaklamak isteyen hacı adayları ise 16 bin 400 riyal kişi başı ücret ödeyeceklerdir. Hacı adayları istemeleri halinde bu ücretin tamamını bir seferde ödeyebilecekleri gibi, yarısını kayıt esnasında kalan yarısını ise iki taksitte ödeyebileceklerdir" diye konuştu.


Hac gidiş-dönüş tarihleri


2020 yılında kesin kayıt yaptırarak hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, 22 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında planlanan kafileler ile kutsal topraklara gidebilecek. Dönüşlerin ise 06 Ağustos-02 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği belirtildi.


Çelik, "Kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini; kuradan ismi çıkmayanlara ise en yakın zamanda hac farizalarını yerine getirebilmelerini temenni ederiz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Sinop, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi
Erdoğan'ın omuz verdiği cenazenin kime ait olduğu ortaya çıktı Eksi 10 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdiler Taksim'de İranlılar birbirine girdi! Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Son Dakika Haberleri
16:57 Varank: "Teşviklerimizi daha esnek bir şekilde kurgulamaya başladık" - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika
16:57 Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Son Dakika
16:56 Kaldirik otu toplayan kişi avcılar tarafından kazara vuruldu - Son Dakika
16:51 Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı' düzenledi - Son Dakika
16:40 Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Son Dakika
15:40 Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 17:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta 5 bin kişi hac başvurusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]