Sinop'ta, 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Gelincik Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden Ümmühan Gökoğlu, balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Komşularının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sinop'ta 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü - Son Dakika