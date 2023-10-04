Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı - Son Dakika

Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı

Sinop\'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı
Son Güncelleme: 04.10.2023 14:11

Sinop'ta bir vatandaş Karadeniz'de olta ile 5 kilo ağırlığında kırlangıç balığı yakaladı. Balık tutmayı tutku haline getiren vatandaş, balığın lezzetini ve kalitesini övdü.

Sinop'ta bir devlet kurumunda çalışan Cihan Karataş (37), boş zamanlarında balıkçılık yapıyor. Kendisine ait balıkçı teknesi ile balık avına çıkan Karataş, oltası ile 5 kilo ağırlığında kırlangıç balığı tuttu.

"DAHA ÖNCE DE TUTMUŞTUM"

Balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen Karataş, yaptığı açıklamada, "Balık tutmak benim için bir tutku. Bunun için büyük fedakarlık yapıyorum. Balığa çıkacağım zaman çok erken yatıyor, sabah erken saatte tekneye geliyorum, sonrasında da işe gidiyorum. Bunu yapmak, için disiplinli yaşamak gerekiyor. Bugün 5 kiloluk kırlangıç balığı tuttum. Daha önce de bu kiloya yakın bir kırlangıç balığı tutmuştum. Şu an tuttuklarım arasında en ağırı bu" dedi.

Olta ile 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı

"BUNU KENDİME AYIRDIM"

Kırlangıç balığının etinin çok lezzetli olduğunu söyleyen Karataş, "Bu balık çok lezzetli bir balık eti, çok kaliteli. Bazen tuttuğum balıkları satıyorum, bunu satmak istemedim, kendime ayırmak istedim" diye konuştu.

Olta ile 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı
Olta ile 5 kiloluk kırlangıç balığı yakalandı
Kaynak: İHA

Balıkçılık, Karadeniz, Karataş, Sinop, Yaşam, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:34 3 kardeşin ölümünde büyük ihmal!
14:33 İstiklal saldırısının faili Suriye'de öldürüldü
14:06 Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı
14:00 İrfan Can Kahveci'nin adı listede yok! Fenerbahçe'nin Spartak Trnava kadrosu belli oldu
13:55 Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile görüntülendi, her gören babaya benzetti
13:53 Taraftar kalp kirizi geçirdi. Hakem maçı durdurmayınca diğer taraftarlar sahaya girip maçın surmasını sağladı
13:18 Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 140 kilometre derinlikte 16 terör hedefi vuruldu
13:17 Aliyev, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Paşinyan'la görüşmeyi reddeti
13:08 UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032'yi ortak düzenlemek için yaptığı başvuruyu kabul etti
13:09 Belediye meclisinde kavga! MHP'li üye, CHP'li üyenin burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 15:07:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement