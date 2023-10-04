Sinop\'ta 5 Kilo Ağırlığında Kırlangıç Balığı Yakalandı

Sinop'ta bir devlet kurumunda çalışan Cihan Karataş (37), boş zamanlarında balıkçılık yapıyor. Kendisine ait balıkçı teknesi ile balık avına çıkan Karataş, oltası ile 5 kilo ağırlığında kırlangıç balığı tuttu.

"DAHA ÖNCE DE TUTMUŞTUM"

Balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen Karataş, yaptığı açıklamada, "Balık tutmak benim için bir tutku. Bunun için büyük fedakarlık yapıyorum. Balığa çıkacağım zaman çok erken yatıyor, sabah erken saatte tekneye geliyorum, sonrasında da işe gidiyorum. Bunu yapmak, için disiplinli yaşamak gerekiyor. Bugün 5 kiloluk kırlangıç balığı tuttum. Daha önce de bu kiloya yakın bir kırlangıç balığı tutmuştum. Şu an tuttuklarım arasında en ağırı bu" dedi.

"BUNU KENDİME AYIRDIM"

Kırlangıç balığının etinin çok lezzetli olduğunu söyleyen Karataş, "Bu balık çok lezzetli bir balık eti, çok kaliteli. Bazen tuttuğum balıkları satıyorum, bunu satmak istemedim, kendime ayırmak istedim" diye konuştu.