Sinop'ta 5 personelin testi pozitif çıktı, sosyal tesis kapatıldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Sinop'ta, 5 personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri kapatıldı.

Nüfusa oranla en fazla vaka görülen illerden Sinop'ta denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile cumartesi yasağının kalkmasından sonra İl Özel İdaresi yemekhanesi, personeline yemek vermeye başladı. Bir süre sonra yemekhanede görev yapan çalışanlarından bazıları rahatsızlandı. Yapılan tetkiklerin ardından 5 personelin Kovid- 19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri kapatıldı, personeller ise tedavi altına alındı.