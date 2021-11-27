Sinop'ta 53 kez kan bağışında bulunan Bostancı'ya teşekkür beratı verildi - Son Dakika

Sinop'ta 53 kez kan bağışında bulunan Sezgin Bostancı'ya, teşekkür beratı plaketi verildi.

Bostancı, AA muhabirine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde tekniker olarak görev yaptığını, bir mesai arkadaşının tavsiyesi üzerine kan bağışında bulunduğunu söyledi.

D?????üzenli şekilde kan bağışında bulunmaya devam edeceğini, hedefinin 100'ün üzerine çıkmak olduğunu belirten Bostancı, "Yaşım 38, şu ana kadar 53 kez kan bağışında bulundum. Sağlıklı olan herkesi sağlık açısından kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışında bulunan kişilerin kan hücreleri yenileniyor ve daha sağlıklı oluyorlar. En önemlisi de kan bağışı hayat kurtarır." dedi.

Bostancı'ya teşekkür beratı plaketi veren Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birim Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner ise Sinop'ta 2 kişinin 55 kez kan bağışı yaparak rekoru ellerinde bulundurduğunu anlatarak, "Sezgin Bostancı bu bağışçılarımızı geçerek daha büyük rekorlara ulaşacak gibi görünüyor. Ne zaman acil kan ihtiyacımız olsa gelir. Örnek kan bağışçılarımızdan birisi. Herkesi Sezgin kardeşimiz gibi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.