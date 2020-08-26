Sinop'ta 65 yaş ve üzeri kişilere düğün kısıtlaması getirildi - Son Dakika

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında damat ve gelinin 1. ve 2. derece yakınları hariç 65 yaş ve üzeri kişilerin düğünlere katılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kurulun, salgınla mücadele kapsamında düğün törenlerine damat ve gelinin 1. ve 2. derece yakınları hariç 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına karar verdiği vurgulanan açıklamada, "Yine kurul tarafından cenaze ve sünnet gibi benzeri sebeplerden ötürü evlerde mevlit yapılmamasına, söz konusu mevlitlerin il ve ilçe müftülüklerince belirlenen cami ve cami avlularında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç, yapılacak her türlü yiyecek-içecek ikramının durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.