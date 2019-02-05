Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 7 Bin 27 Kişiye İstihdam Sağlandı

Sinop'ta 7 Bin 27 Kişiye İstihdam Sağlandı

1 saat önce

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, kentte geçen yıl 7 bin 27 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Sinop'ta 7 Bin 27 Kişiye İstihdam Sağlandı, System.String[]
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sinop İl Müdürü Asaf Çalışır, kentte geçen yıl 7 bin 27 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında kurumlarına 18 bin 348 kişinin iş başvurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Başvuruların kurumlarınca değerlendirildiğini anlatan Çalışır, "Kurumumuzca 2018 yılı içinde farklı sektörlerde 7 bin 27 kişiye istihdam sağlandı. Ayrıca açılan 912 kurs programından 6 bin 737 kişi faydalandı. Yine kurumumuzca 896 kişiye de 7 milyon 303 bin 872 lira işsizlik, hastalık ve analık sigortaları ödemesi yapıldı. 2019 yılında hizmetlerimiz artarak devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Sinop, Güncel
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