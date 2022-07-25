Sinop'ta 7 gün önce kaybolan genç aranıyor

Çalışmak için memleketi Kastamonu'dan Sinop'un Ayancık ilçesine gelen ve 7 gün önce kaybolan 27 yaşındaki genci arama çalışmaları sürüyor.

Bir süre önce Kastamonu'nun Daday ilçesinden çalışmak için Sinop Ayancık'a gelen 27 yaşındaki Metin Yaşar, iddiaya göre bir hafta önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı. Kendisinden 7 gündür haber alamayan ailesi Yaşar için kayıp ihbarında bulundu. Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yetkililerden alınan bilgiye göre en son 4 gün önce cep telefonu sinyali görüldüğü, sonrasında ise kendisinden herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor. - SİNOP