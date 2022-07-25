Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

25.07.2022 13:48
Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinden bir süre önce çalışmak için Ayancık'a gelen Metin Yaşar (27), bir hafta önce mazeret bildirerek işinden ayrıldı.

Daday ilçesindeki ailesinin yanına dönmeyen Yaşar için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede Yaşar'ı arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin şu ana kadar Yaşar'a ait herhangi bir ize rastlamadıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Metin Yaşar, Kastamonu, Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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