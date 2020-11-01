Sinop'ta 7 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Sinop'ta 7 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
01.11.2020 16:21
Sinop'un Gerze ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.
Sinop'un Gerze ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.
Şehli köyünde yaşayan ve bir hafta önce hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Demirci için ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde Demirci'nin cansız bedenine evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ulaşıldı.
Uçuruma düştüğü değerlendirilen Demirci'nin cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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