Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek - Son Dakika

Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek

22.04.2021 22:35

Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek Sinop'un simgelerinden olan tarihi Buzhane Binasındaki restorasyonda sona yaklaşıldı.

Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek

SİNOP - Sinop'un simgelerinden olan tarihi Buzhane Binasındaki restorasyonda sona yaklaşıldı. Restorasyonu bittiğinde Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak vatandaşa hizmet verecek binayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Binadaki buz makinelerinin korunacağı, eski tahtaların duvar dekorasyonunda kullanılacağı ve 70 yıllık buz kalıplarının ise kütüphane raflarına dönüşeceği öğrenildi.

Sinop'ta 150 yıllık tarihi bulunan buzhane binasında devam eden restorasyonda hiçbir malzeme israf edilip kenara atılmıyor. Mülkiyeti Sinop Belediyesine ait olan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle ihalesi 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşerek 14 Ağustos 2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan Buzhane Binası projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Binanın Temmuz ayının ilk haftasında Sinopluların hizmetine girmesi hedefleniyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan çalışmaları yerinde görmek üzere çalışma alanına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette binanın, bir kültür merkezi olacağını, içinde bir kütüphane bulunacağını ve tiyatro salonu olarak da kullanılabilecek bir cep sinemasına da ev sahipliği yapacağını açıkladı. Binanın kullanılan yeni bir teknikle güçlendirildiğini belirten Başkan Ayhan, eskiden kullanılan tarihi buz makinelerinin de yerinde korunacağını belirtti. Restorasyonda çıkan eski tahtaların duvar dekorasyonunda kullanılacağını ve 1950'li yıllardan beri kullanılan buz kalıplarının ise kütüphane raflarına dönüşeceğini açıkladı.

Binada yapılacak dönüşümlerden bahseden Barış Ayhan, "Biliyorsunuz bu bina 1950'li yıllarda Et Balık Kurumu tarafından Sinoplu balıkçının buz ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş bir fabrika. Aslında buz fabrikası. Sinoplular buzhane deseler de bir buz fabrikası burası. Bunlarda buz kalıpları. Biz bu buz kalıplarını çıkarttık bu buz kalıplarını temizliyoruz. Bunlarla içeride güzel bir kütüphane yapacağız. Bu buz kalıpları kütüphanenin rafları olacak. İçeride daha önce kullanılan tahta malzemeler var. Bunları da atmadık. Bunları da proje dahilinde temizliyoruz. İçeride duvarlarda kullanacağız. Dekoratif malzeme olarak yer alacaklar" dedi.

Binanın güçlendirildiğini belirten Başkan Ayhan tarihi bu makinelerinin de korunduğuna değinerek, "Burada proje başladıktan sonra binaya güçlendirme gerekti. O güçlendirme için de özel yeni bir teknoloji kullanıyoruz. Güçlü hasır filelerle binayı bohçalıyoruz. Geçmişe burasının bir buz fabrikası olarak Sinop'un buz ihtiyacını karşılamak için yapıldığını bilsinler geleceğe bu hikayeyi taşıyalım diye projede bir tadilat yaparak buz makinalarını burada koruma kararı verdik. Bu bina bittiğinde bu buz makinaları da bir mini müze, kent müzesi gibi burada sergilenecek. Kültürel miras olarak gördüğümüz makinaları hem Sinop'a gelen misafirlerimize hem de çocuklarımıza gösterelim istedik. Restorasyonları yapılacak bu şekilde bina içerisinde sergileyeceğiz. Bu binanın ön tarafında küçük bir cep sineması, bir tiyatro salonu gibi kullanabileceğimiz çok fonksiyonlu bir salonumuz olacak" diye konuştu.

Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek
Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek
Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek
Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek

Sabahattin Ali, Barış Ayhan, Tiyatro, Sinop, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrolle serbest bırakıldı Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrolle serbest bırakıldı Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu Kripto para borsası Thodex'in merkezinde yapılan arama sona erdi: Şirketteki bilgisayarlara el konuldu Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması         
22:47
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil         
21:23
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı         
19:29
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor         
16:26
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik         
15:30
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 23:00:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sinop'ta 70 yıllık buz kalıpları kütüphane raflarına dönüştürülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei