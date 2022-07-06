Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 60 bin boş makaron, 12 bin 60 doldurulmuş makaron ile 4,7 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Karadeniz'e en çok kıyısı olan Sinop'ta 'mavi bayrak' yok

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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