Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi

06.07.2022 11:13
Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu kapsamında Sinop'ta 72 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu kapsamında Sinop'ta 72 bin 60 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Daire Başkanlığı koordinesindeki Nefes Operasyonu çerçevesinde kent genelinde farklı noktalarda uygulama yapıldı.

Kent merkezi ve Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 60 bin boş makaron, 12 bin 60 doldurulmuş makaron ile 4,7 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

YORUMLAR
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Karadeniz'e en çok kıyısı olan Sinop'ta 'mavi bayrak' yok Karadeniz'e en çok kıyısı olan Sinop'ta 'mavi bayrak' yok Nefes operasyonu Sinop'a sıçradı Nefes operasyonu Sinop'a sıçradı
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 72 bin 60 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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