Sinop'ta 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
3 saat önce
Sinop'ta, hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:13 Kaynak: AA
'ta, hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarının ardından hakkında işlediği 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan H.Y'nin Karapınar
köyünde bir evde saklandığını tespit etti.
Ekiplerce yapılan operasyonda şüpheli H.Y. saklandığı evde yakalandı.
Sağlık kontrolünün geçirilen zanlı daha sonra cezaevine gönderildi.
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