Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı
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Sinop'ta 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

3 saat önce

Sinop'ta, hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı, System.String[]
Sinop'ta, hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarının ardından hakkında işlediği 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan H.Y'nin Karapınar köyünde bir evde saklandığını tespit etti.
Ekiplerce yapılan operasyonda şüpheli H.Y. saklandığı evde yakalandı.
Sağlık kontrolünün geçirilen zanlı daha sonra cezaevine gönderildi.
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:13 Kaynak: AA
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