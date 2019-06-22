Son Dakika Haberleri: Sinop'ta 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu
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Sinop'ta 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu

1 saat önce

Sinop'ta, 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sinop'ta 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, System.String[]
Sinop'ta, 8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyumda meslek yüksekokullarının yaşadığı mevcut problemlerin ve bu problemlerin çözümüne yönelik atılacak ortak adımlar ele alındı. Düzenlenen sempozyuma farklı ülkelerden toplam 217 akademisyen katıldı.

Haziran 2019'da "Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Oluşumunda Meslek Yüksekokullarının Rolü" ana temasıyla düzenlenen sempozyumda mesleki ve teknik eğitimdeki mevcut sorunlar ele alınırken, meslek yüksekokullarının gelecek vizyonu da değerlendirildi. Meslek yüksekokullarının sorunlarının dışında teknik, sosyal ve sağlık alanlarında da yapılan çalışmalar da müzakere edildi.

8. Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu'nda Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, UMYOS Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. R.Hayri Eren, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. C.Cüneyt Ersanlı ve davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. M. Dursun Kaya, Prof. Dr. C. Gazi Uçkun konuşmalar yaptılar.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu binasında bulunan amfi ve dersliklerde düzenlenen oturumlarda toplam 368 sözlü bildiri sunuldu.

8. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu'na katılan davetliler, sempozyum esnasında ve sonrasında düzenlenen sosyal gezi etkinlikleriyle Sinop'un tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görme ve gezme fırsatı yakaladılar.

UMYOS Danışma Kurulu Başkanı tarafından düzenleme kurulunda yer alan Dr. Öğr. Üyesi M.Kemal Balki, Dr.Öğr. Üyesi Duygu Ö. Misican, Öğr. Gör. Turgut Özmen ve Öğr. Gör. Volkan Çavuş'a plaket verildi.

Ayrıca sempozyuma maddi manevi desteklerinden dolayı Eczacı Seyhun Üstün, Sefa Mete, THY Sinop Satış Müdürlüğü Dr. Ramazan Bingül, SGS Su Arıtma Hizmetleri İbrahim Arat, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü Hikmet Tosun'a teşekkür edildi ve sempozyum başkanı tarafından plaket takdim edildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:58 Kaynak: İHA
Sinop, Güncel
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