Sinop'ta 80 kiloluk orkinos balığı, 5 bin liraya satıldı - Son Dakika

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos balığı, 5 bin liraya satıldı
SİNOP'ta 80 kilo ağırlığındaki orkinos balığı, 5 bin TL'ye satıldı.
SİNOP'ta 80 kilo ağırlığındaki orkinos balığı, 5 bin TL'ye satıldı.Sinoplu balıkçı Sefa Mete, suşi balığı olarak da bilinen orkinos balığını Ege Bölgesi'nden sipariş etti. Dev balığı tezgahında sergileyen Mete, balığın ilk günden satıldığını ifade etti. Mete, 'Orkinos balığı, Japonların meşhur yemeği suşinin de ham maddesidir. Bu balık Ege Bölgesi'nde avlandı ve biz de sipariş üzerine Sinop'a getirttik. Yaklaşık 80 kilo civarındaydı. Kilosu 75 TL'ydi ve toplam 5 bin TL'ye satıldı. Daha çok restoranlar ilgi gösterdi. Bu balık, Japonya'ya ve dünyanın her yerinde bulunan suşi restoranlarına gidiyorö dedi.
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