Sinop'ta Aç Kalan Kurtlar Köpeği Yedi
1 saat önce
Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, saldırdıkları köpeği yedi.
Karadeniz
'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, saldırdıkları köpeği yedi. Erfelek
ilçesine bağlı Değirmencili köyü yakınlarında aç kalan kurtlar bir köpeğe saldırdı. Kurtlar, saldırdıkları köpeği parçalayarak telef etti. Köpeğin bulunduğu yerdeki kan ve boğuşma izleri ise dikkat çekti. Soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulabilmek için köy yakınlarına kadar inen kurtların köpeğe saldırması vatandaşları tedirgin etti. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:39 Kaynak: İHA
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