Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Aç Kalan Kurtlar Köpeği Yedi

Sinop'ta Aç Kalan Kurtlar Köpeği Yedi

1 saat önce

Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, saldırdıkları köpeği yedi.

Sinop'ta Aç Kalan Kurtlar Köpeği Yedi, System.String[]
Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, saldırdıkları köpeği yedi.

Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili köyü yakınlarında aç kalan kurtlar bir köpeğe saldırdı. Kurtlar, saldırdıkları köpeği parçalayarak telef etti. Köpeğin bulunduğu yerdeki kan ve boğuşma izleri ise dikkat çekti. Soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulabilmek için köy yakınlarına kadar inen kurtların köpeğe saldırması vatandaşları tedirgin etti. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

Erfelek, Karadeniz, Güncel
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