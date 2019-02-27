Sinop'ta Adliye Personeli Kan Bağışında Bulundu
2 saat önce
Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Sinop Adalet Sarayı'nda görevli personeller kan bağışında bulundu.
Adalet Bakanlığı
tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Sinop
Adalet Sarayı'nda görevli personeller kan bağışında bulundu.
Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, hakim ve savcıların da aralarında bulunduğu grup Türk Kızılayı
Sinop Kan Alma Merkezi'ne giderek kan verdi.
Başsavcı Öksüz, burada yaptığı konuşmada, kan vermenin kişinin sağlığı açısından önemli olmasının yanında toplumsal bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Bakanlığın başlattığı kampanyaya Sinop'tan destek verdiklerini ifade eden Öksüz, tüm vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:26 Kaynak: AA
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