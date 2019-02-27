Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Adliye Personeli Kan Bağışında Bulundu

Sinop'ta Adliye Personeli Kan Bağışında Bulundu

2 saat önce

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Sinop Adalet Sarayı'nda görevli personeller kan bağışında bulundu.

Sinop'ta Adliye Personeli Kan Bağışında Bulundu, System.String[]
Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Sinop Adalet Sarayı'nda görevli personeller kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, hakim ve savcıların da aralarında bulunduğu grup Türk Kızılayı Sinop Kan Alma Merkezi'ne giderek kan verdi.

Başsavcı Öksüz, burada yaptığı konuşmada, kan vermenin kişinin sağlığı açısından önemli olmasının yanında toplumsal bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Bakanlığın başlattığı kampanyaya Sinop'tan destek verdiklerini ifade eden Öksüz, tüm vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:26 Kaynak: AA

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