Son Dakika Haberleri: Sinop'ta afet ve acil durum toplanma merkezleri açıklandı
Son Dakika Güncel Sinop'ta afet ve acil durum toplanma merkezleri açıklandı

Sinop'ta afet ve acil durum toplanma merkezleri açıklandı

7 saat önce

Sinop Belediye Başkanlığından yapılan açıklamayla afet ve acil durum sonrası vatandaşlar için toplanma alanları duyuruldu.

Sinop'ta afet ve acil durum toplanma merkezleri açıklandı, System.String[]

Sinop Belediye Başkanlığından yapılan açıklamayla afet ve acil durum sonrası vatandaşlar için toplanma alanları duyuruldu.


Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, "Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanları belirlenmiştir. Buna göre bu alanlar; Gazi Caddesi Barış Manço Parkı, Ada Mahallesi, Kuzeykent Mevkii, Karakum Yolu Eski Taş Ocağı Mevkii, Alaaddin Keykubat Camii Avlusu, İskele Meydanı Atatürk Anıtı Önü, DSİ Sosyal Tesisi Parkı, Gelincik Mahallesi Milli Egemenlik Parkı, Dokuzoğlu Şehir Stadyumu, Yeni Mahalle, Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu, Derin Boğaz Ağzı Sokak/ Lunapark olmak üzere 10 adet bölge" ifadeleri kullanıldı. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:21 Kaynak: İHA
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