Sinop'ta ağaç kesimiyle ilgili suç duyurusu

Sinop'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce fazla ağaç kesildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.



Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, fazla ağaç kesimi yapıldığı iddia edilen alanda basın açıklaması yaptı.



Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, yapılan uygulamayı kınadıklarını söyledi.



Ağaçların kentler için çok önemli olduğunu vurgulayan Oğuz, ağaçların kesiminde ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Oğuz, konunun yakından takipçisi olacaklarını belirterek, savcılıkça gerekli adımların atılacağına inandıklarını kaydetti.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise ağaçların kesimini asla kabul etmediklerini ve halkın aydınlatılması noktasında görevlerini yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise bölgedeki ağaçların tehlike arz ettiği için kesildiği, yerlerine fidan dikimi yapılacağı duyuruldu.