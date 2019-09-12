Son Dakika Haberleri: Sinop'ta ağlara takılan palamut sevindirdi
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Sinop'ta ağlara takılan palamut sevindirdi

1 saat önce

KARADENİZ'de Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan sezonun ilk palamutları, tezgahlardaki yerini aldı.

Sinop'ta ağlara takılan palamut sevindirdi, System.String[]

KARADENİZ'de Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan sezonun ilk palamutları, tezgahlardaki yerini aldı. Deniz suyunun henüz istenilen seviyede soğuk olmaması nedeniyle yeni sezonda umduğunu bulamayan balıkçılar, ağlarına az da olsa takılan palamuta sevindi.

Denizlerde 1 Eylül itibariyle yeni av sezonunu başlamasının ardından Karadeniz'de balıkçılar palamut avlamaya başladı. Deniz suyu sıcaklığın henüz yeterince düşmemesi balık sayısının az olmasına yol açarken balıkçılar, ağlarına az da olsa takılan palamuta sevindi. Palamutların tanesi, büyüklüğüne göre 10 ila 15 TL'den satışa sunulurken Sinoplu balıkçılar, tezgahları şenlendiren palamutların ardından av sezonunun daha bereketli geçmesini temenni etti. Balıkçı Selami Mete, "Sinop'ta palamut sezonu başladı. Çaparalar günde 20 tane 30 tane palamut getiriyorlar. Sezon geç de olsa iyi başladı. İnşallah devamı gelir" dedi.

Karadeniz, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:53 Kaynak: DHA
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