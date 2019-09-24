Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu
1 saat önce
Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Yangın saat 12.00 sıralarında Erfelek Toplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle Cahit Aksu'ya ait olan evde yangın çıktı. Yangına Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda ahşap ev küle döndü. - SİNOP
Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!