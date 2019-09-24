Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.



Yangın saat 12.00 sıralarında Erfelek Toplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle Cahit Aksu'ya ait olan evde yangın çıktı. Yangına Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda ahşap ev küle döndü. - SİNOP