Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı.

Sinop'ta ahşap ev alevlere teslim oldu, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Kayabaşı köyü Gölköy Mahallesi'ndeki Aslan Öztürk'e ait iki katlı ahşap evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede evin tamamını saran yangında iki katlı ahşap ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

(İHA)

Türkeli, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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