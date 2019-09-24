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Sinop'ta ahşap ev küle döndü

21 dakika önce

Sinop'ta ahşap ev küle döndüSİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Sinop'ta ahşap ev küle döndü

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Erfelek Toplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle Cahit Aksu'ya ait olan evde yangın çıktı. Yangına Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda ahşap ev küle döndü.

Sinop'ta ahşap ev küle döndü

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
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