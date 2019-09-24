Sinop'ta ahşap ev küle döndü
21 dakika önce
Sinop'ta ahşap ev küle döndüSİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
Sinop'ta ahşap ev küle döndü
SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi.
Yangın saat 12.00 sıralarında Erfelek Toplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle Cahit Aksu'ya ait olan evde yangın çıktı. Yangına Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda ahşap ev küle döndü.
Pendik'te orman yangını çıkaran şahıs terör örgütü üyeliği ve orman yakmak suçlarından tutuklandı Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı "Günde 2-3 kez cinsel ilişkiye giriyorum" diyen model Alba Carrillo herkesi şaşırttı İmamoğlu, AK Parti'nin kalesinde aday olan ismi ödüllendirdi