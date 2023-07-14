Sinop'ta akıl almaz olay: Önce öldürüldüler, sonrasında ise evleri yakıldı

SİNOP - Sinop'un Dikmen ilçesinde yaşayan Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, evlerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay gece 02.30 saatlerinde Sinop'un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı, bilinmeyen bir şahıs tarafından katledilerek öldürüldü. Sonrasında ise çiftin evinin yakıldığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri 04.00 saatlerinde giderek yangına müdahale etti.

Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.